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Кандидату от "Родины" Колосу грозит снятие с выборов

Политика

Источники издания "Новый День" в администрации Приморского района Петербурга сообщают о том, что Смольный намерен не допустить до участия в выборах кандидата от партии "Родина" Александра Колоса.

Кандидату от "Родины" Колосу грозит снятие с выборов

За время предвыборной кампании в Законодательное собрание в Петербурге вспыхнуло несколько скандалов. 5 августа ТИК №30 отказал в регистрации Борису Вишневскому. Кроме того, поступили сообщения о двух лже-Вишневских на выборах и о возможных поддельных подписях РПСС. Разбираться в ситуации предстоит Центральной избирательной комиссии РФ.

В свою очередь петербургское отделение партии "Родина" столкнулось с необоснованным отказом рекламных компаний печатать агитационные материалы.

После этого в СМИ начали появляться порочащие кандидатов статьи. Повышенное внимание общественности привлекли слухи о негласном распоряжении Смольного отстранить от участия в выборах Татьяну Буланову. Певица баллотируется в Законодательное собрание, а также входит в федеральный список "Родины".

Источник в администрации Приморского района сообщил об аналогичном приказе в отношении мецената Александра Колоса. Районным чиновникам поручено "помочь" выявить ошибки в его подписных листах.

"Речь идёт скорее о рекомендации, а не о приказе, но все всё понимают", — передал источник.

Татьяна Буланова записала обращение к председателю ЦИК Элле Памфиловой с просьбой направить в Северную столицу специальную комиссию для проверки указанных эпизодов. Нечто похожее Центризбиркому предлагал руководитель политсилы Алексей Журавлёв. Кроме этого, он настаивал на возвращении губернатора Александра Беглова из отпуска. Главе города стоит взять ситуацию под личный контроль.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
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