Дмитрий Песков возразил американскому посольству по делу Baring Vostok

Представитель посольства США в Москве прокомментировал решение Мещанского суда в отношении бизнесмена из Америки Майкла Калви и других лиц, обвиняемых в хищении 2,5 млрд рублей из фонда Baring Vostok.

По мнению американского посольства итог данного судебного процесса отрицательно повлияет на дальнейшую активность инвесторов из США в России, сообщает РИА Новости.

Приговор Майклу Калви был вынесен 6 августа. По решению суда бизнесмен получил 5,5 лет условного заключения, также его арестованное имущество вернулось в полноправную собственность предпринимателя.

Кроме основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, под обвинение попали также его коллеги:

Филипп Дельпаль (Франция),

Ваган Абгарян (Армения),

Иван Зюзин (Россия),

Максим Владимиров (Россия),

Алексей Кордичев (Россия),

Алексей Цакунов (Россия).

Все они получили условные сроки.

"мы считаем, что криминализация коммерческих споров испортила инвестиционный климат в России", - сообщил американский посол.

По данному делу также дал комментарий пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который выразил мнение о том, что дело Калви не имеет решающего значения в отношениях между российской экономикой и инвесторами из США. На много большую роль, по словам Пескова, играют "системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны".

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