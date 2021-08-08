Представитель посольства США в Москве прокомментировал решение Мещанского суда в отношении бизнесмена из Америки Майкла Калви и других лиц, обвиняемых в хищении 2,5 млрд рублей из фонда Baring Vostok.
По мнению американского посольства итог данного судебного процесса отрицательно повлияет на дальнейшую активность инвесторов из США в России, сообщает РИА Новости.
Приговор Майклу Калви был вынесен 6 августа. По решению суда бизнесмен получил 5,5 лет условного заключения, также его арестованное имущество вернулось в полноправную собственность предпринимателя.
Кроме основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, под обвинение попали также его коллеги:
Все они получили условные сроки.
"мы считаем, что криминализация коммерческих споров испортила инвестиционный климат в России", - сообщил американский посол.
По данному делу также дал комментарий пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который выразил мнение о том, что дело Калви не имеет решающего значения в отношениях между российской экономикой и инвесторами из США. На много большую роль, по словам Пескова, играют "системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны".
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