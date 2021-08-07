Татьяна Буланова обратилась в ЦИК за помощью

Заслуженная артистка России, кандидат в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга от партии "Родина" Татьяна Буланова обратилась к главе Центризбиркома Элле Памфиловой за помощью. Видеообращение к главе Центризбиркома разместил у себя на странице в соцсети Инстаграм композитор Андрей Иванов.

Татьяна Буланова обратилась в ЦИК за помощью

Певица и актриса Татьяна Буланова выдвигается в ЗакС Петербурга от партии "Родина" Учитывая, что администрация города вставляет палки в колеса самой Булановой и региональному отделению "Родины" в Северной столице, она обратилась к руководителю ЦИКа РФ Элле Памфиловой с просьбой взять под контроль избирательный процесс:

"Элла Александровна, я горько разочарована! Мне трудно подобрать нужные слова! До боли в душе я не понимаю, за что моим коллегам из партии "Родина" и мне ставят палки в колёса? Чем наша инициатива о "ленинградской надбавке" для пенсионеров так напугала петербургских чиновников? Всем сердцем я болею за наш любимый город, которому, к сожалению, опять нужна помощь закона".

Напомним, что рекламные агентства Петербурга под давлением администрации отказались публиковать агитационные материалы партии. Это поставило под угрозу срыва всю избирательную кампанию партии в Санкт-Петербурге. Буланова заметила, что чиновники пытаются задеть "Родину", но "попадают только по народу".

По ее мнению певицы, действия администрации лишили людей возможности узнать о "ленинградской надбавке", инициативе "Родины", предполагающей увеличение пенсий горожан, теперь никто не узнает. Предложение поддержало по меньшей мере 70 тыс. человек:

"Я считаю, что это реальный инструмент поддержки пенсионеров. Мне очень жаль, что благодаря действиям администрации о ней никто не узнает".

Также Татьяна Буланова посетовала, что губернатор города Александр Беглов ничего не подозревает о незаконных действиях чиновников.