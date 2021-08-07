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Фадеев обрушился на Зеленского за цитату из Геббельса

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью телеканалу "Дом", в котором высказал свою позицию по поводу Крыма и Донбасса. В словах лидера Незалежной продюсер Максим Фадеев обнаружил идею нацистского пропагандиста Йосифа Гебельса.

Фадеев обрушился на Зеленского за цитату из Геббельса

Продюсера вывело из себя интервью Зеленского, в котором он высказывается о том, что русские не могут оценить прелести полуострова Крым, так как они там абсолютные чужаки.

"А то что, Зеленский? Я мечтаю увидеть эту необразованную тварь, на скамье подсудимых! И это будет!" — выразил своё негодование Фадеев в своём Instagram-аккаунте.

Деятель шоу-бизнеса рассказал, что его семья очень пострадала от рук нацистов.

"Мой отец рос в детском доме, не имея своей фамилии и имени из-за принадлежности к еврейскому народу. В нашей семье, по линии отца, погибли все, и когда я послушал интервью этого дурака, мне хотелось выть от обиды и от того, что не могу плюнуть в его вечно перекошенную, и шмыгающую от понятного рефлекса рожу!" — эмоционально высказался продюсер.

Фадеев считает, что Зеленский из-за своей глупости цитирует речь Геббельса, в которой тот говорит о евреях.

""Еврею нечего сказать о немецких вопросах. Он — иностранец, который пользуется правами гостя." Йозеф Геббельс. А теперь замените слово Еврей на слово Русский и получится интервью Зеленского!" — пишет Максим Александрович.

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Владимир Зеленский – о Крыме и Донбассе. Большое интервью телеканалу "Дом"
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
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