Грузия не собирается восстанавливать отношения с Россией

Глава правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не заинтересована в возобновлении отношений с Россией на дипломатическом уровне.

При этом Кобахидзе добавил, что Грузия может проводить с Россией экономические и гуманитарные переговоры.

5 августа несколько стран Запада призвали Россию отменить признанную независимость Абхазии и Южной Осетии. Заявление было подписано США, Францией, Албанией и рядом других стран.

Заявление было создано в честь годовщины августовских событий. Тогда Москва отразила агрессию Грузии.

Напомним, что 13 лет назад Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией из-за признания независимости регионов. Грузия до сих пор считает Абхазию и Южной Осетию своими, а с 2019 год югоосетинская власть закрыла границу с РФ.

Ранее Латвия, Эстония и Литва отказались от приема премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

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