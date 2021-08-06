Сергей Шойгу пошутил над высказыванием Зеленского про Крым

Выступая в эфире телеканала "Дом", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет принадлежать русским, потому что это исконно украинская земля. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу ответил ему старым одесским анекдотом, передает ТАСС.

Объясняя почему Крым должен принадлежать Украине, Зеленский поделился своими детскими воспоминаниями о прыжках в море со скалы и рапанах:

"Для тебя эта природа уникальна. Для тебя это море – это детство. Для тебя эти рапаны вкусные".

Не обошлось и без политических высказываний о проживающих на территории русских:

"поколения их здесь жить не будут. Умирать за нашу землю они не будут. Никогда это не будет русская территория, никогда. Все они вернутся к себе домой".

Прилетевшего сегодня с рабочим визитом в Красноярск Сергея Шойгу спросили, что он думает на этот счет. Министр обороны ответил журналистам в шутливой форме, вспомнив анекдот:

"Знаете, есть старый одесский анекдот, когда приезжий спрашивает на Соборке о неработающем фонтане: "А здесь бил фонтан?" На что одессит ему отвечает: "Почему бил? Он бил, есть и будет". Так и с Крымом. Руководители Украины приходят и уходят. А Крым всегда был, есть и будет российским".

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