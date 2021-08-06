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Китай возмущён: США "пригрели" у себя гонконгских оппозиционеров

Политика

После того как в Вашингтоне приняли меморандум, по которому находящиеся в США жители Гонконга могут покинуть Штаты позже, чем того требует закон, МИД КНР заявило о вмешательстве во внутренние дела специального административного района Китая, сообщает ТАСС.

Китай возмущён: США "пригрели" у себя гонконгских оппозиционеров

Соответствующее обвинение 6 августа распространил комиссариат Министерства иностранных дел Китая. В послании говорится:

"Это неприкрытое вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела Китая, грубое попрание норм международного права".

Ранее в Китае был введен закон о национальной безопасности, благодаря которому, по данным МИД КНР, в Гонконге стали более строго соблюдаться гражданские права жителей.

Таким образом, правительство Китая считает, что своим меморандумом Джо Байден выразил открытую поддержку "небольшой горстке бунтовщиков", чьи действия противоречат национальным интересам страны. Как уточняют в ведомстве, речь идет о 117 китайцах, нарушивших данный закон.

"Жалкое поведение США — это "вовсе не забота" о Гонконге и его народе, а грубое вмешательство в его дела и поддержка небольшой горстки сил "антикитайского хаоса", — заключили в МИД КНР.

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Гонконг
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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