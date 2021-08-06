МИД снова напомнил НАТО: не надо нагнетать напряжение в Чёрном море

МИД России предупредил, что серия военных учений, организованных США и их партнерами в Черноморском регионе у берегов как России, так и Украины, — потенциальный риск эскалации напряжения.

Директор Четвертого европейского департамента министерства Юрий Пилипсон заявил об этом РИА Новости:

"Совершенно очевидно, что такого рода "обучение" провоцирует, а не предотвращает конфликтные ситуации", — сказал он.

Дипломат добавил, что Россия сделает все возможное для обеспечения своей национальной безопасности, и рассматривает наращивание войск в регионе как угрожающий жест.

"Мы неоднократно предупреждали, что эскалация военно-политического конфликта непосредственно на наших границах несет в себе конфронтационный заряд."

Напомним, что в течение двух недель НАТО проводило учения Sea Breeze 2021, в ходе которых в Черное море вошли до 5000 моряков, 40 военных самолетов и 32 судна из государств-членов НАТО. Украина, которая долгое время стремилась вступить в возглавляемый США блок, также участвовала в маневрах.

А перед самыми учениями британский эсминец "Дефендер" вошел в акваторию Крыма. Лондон отвергает суверенитет России над полуостровом и морем вокруг него и настаивает на том, что ее судно действовало в рамках международного права. Москва подняла истребители и использовала пограничный патрульный корабль для предупредительных выстрелов, пока судно не покинуло этот район.

Президент России Владимир Путин позже назвал этот инцидент "провокацией" и заявил, что "даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир окажется на грани Третьей мировой войны".

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