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В России могут снизить расходы на оплату комуслуг

Политика

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предполагающий установление нового федерального стандарта допустимой доли расходов на оплату коммунальных услуг и жилплощади. Об этом сообщает РИА Новости.

В России могут снизить расходы на оплату комуслуг

На сегодняшний день федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и комуслуг установлен в размере 22% для общего дохода семьи. В регионах такой стандарт может быть ниже федерального. Из-за нехватки финансирование не все субъекты РФ снижают этот стандарт. Новый законопроект позволит снизить расходы семьи на комуслуги до 15%.

По словам одного из авторов проекта, депутата Госдумы Ярослава Нилова (ЛДПР), новый закон позволит исключить ситуации, когда в дотационных регионах расходы россиян на оплату услуг ЖКХ выше, чем в субъектах РФ с более высоким уровнем жизни. Например в Москве региональный стандарт составляет 10%, а в Московской области — 22%, хотя прожиточный минимум в столице гораздо выше, чем в Подмосковье.

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Новые правила оплаты услуг ЖКХ в 2021 году
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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