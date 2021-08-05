"Подъезжайте прямо сейчас": Путин вызвал главу Минтранса РФ в Кремль для доклада

Президент РФ Владимир Путин предложил главе Минтранса Виталию Савельеву приехать в Кремль для обсуждения законопроекта, о поддержке которого тот попросил во время состоявшегося 5 августа совещания главы государства с членами правительства.

На совещании, которое транслировал канал "Россия 24", Виталий Савельев обратился к президенту с просьбой поддержать законопроект, закрепляющий возможность формирования в электронной форме путевых листов при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Как отметил министр, эта инициатива вместе с запланированной цифровизацией транспортных накладных даст возможность перевести в электронный вид 90% перевозочных документов.

Отвечая главе министерства, Владимир Путин позвал Виталия Савельева сразу после окончания совещания подъехать в Кремль, чтобы обсудить проект закона, о котором тот рассказал.

"Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами, подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично, мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас", — сказал президент.

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