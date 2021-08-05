Bloomberg: Байден недооценивает экономику России

Президент США Джо Байден недооценивает российскую экономику, совершая те же ошибки, что делал предыдущий лидер страны Барак Обама. Это может привести Америку в ловушку. Об этом сообщается в статье, которую опубликовало издание Bloomberg.

Ранее Байден сказал, что у Путина "проблемы", а у России есть только ядерное оружие и нефть.

Журналист Bloomberg отметил, что американские политики часто ошибочно воспринимают Россию как страну, которая производит только нефть и газ. Но это далеко от правды.

"Россия не является экспортной сверхдержавой, если отбросить нефть и газ. У нее достаточно большой внутренний рынок, чтобы поддерживать одну из крупнейших в мире и, что важно, наиболее устойчивых экономик", — пишет автор статьи.

В свое время Обама называл Россию "региональной державой" и принижал ее статус. Как показало время, это отношение оказалось недальновидным и привело к проблемам для американского истеблишмента, отмечается в материале.

Если Байден действительно считает российскую экономику слабой и зависимой от нефти, то он "дезинформирован или сделал неправильные выводы из полученных отчетов". Это может обернуться негативными последствиями, подчеркнул журналист.

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