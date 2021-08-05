Путин призвал правительство быстро реагировать на вопросы в период отпусков

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства и призвал их оперативно решать вопросы, которые нельзя оставлять без внимания, даже в период отпусков. Об этом сообщает РИА Новости.

В четверг, 5 августа лидер страны пообщался с членами кабинета министров в режиме видеоконференции.

"В самом разгаре время отпусков, многие отдыхают, но не все. Мы с вами должны оперативно реагировать на те вопросы, которые не можем оставить без особого внимания", — заявил глава государства.

На совещании Путин обсудит с членами правительства актуальные социально-экономические вопросы.

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