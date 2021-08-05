Максим Шугалей — практик, знающий, как работает политика изнутри

В преддверии выборов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, которые состоятся уже в сентябре, большое количество экспертов рассуждают о перспективах выдвиженцев. Учёный-социолог, на данный момент занимающий пост президента Фонда защиты национальных ценностей, Максим Шугалей принял решение баллотироваться и отстаивать интересы петербуржцев в ЗакСе.

"В последнее время многие граждане высказывают неудовлетворенность ощущением какого-то застоя в политической жизни. Действительно, есть чувство исчерпанности уходящего политического цикла. Мы вступаем в новое время, новую политическую реальность, и нам нужны во власти люди, которые могут ей соответствовать. Я думаю, что Максим Шугалей соответствует", — считает политконсультант Мария Коновалова.

Она также обратила внимание на прошлое социолога: отправившись в Ливию в 2019 году в составе исследовательской группы, он был незаконно арестован и удерживался в плену полтора года. Коновалова уверена, что Шугалей — человек, обладающий не книжным знанием, опирающийся не на отвлеченную идеологию, а практик, хорошо знающий, как устроена политика изнутри.

"Более того, Максим явно не из тех людей, которые рвутся во власть из тщеславия и жадности. Он не планировал для себя политической карьеры, просто так сложились обстоятельства, что такой путь развития стал сегодня для него естественным. И это хорошо, потому что политика — это прежде всего труд на благо Отечества, а не защита личных интересов”, — высказалась политконсультант.

Председатель Ленинградского регионального отделения РСВА "НАСЛЕДИЕ" Илья Сикорский придерживается аналогичного мнения и поддерживает Шугалея:

"С ним я знаком лично, и мне понадобилось немного времени, чтобы понять его. На мой взгляд, такие люди должны быть у власти. Мне кажется, что Максим — это тот человек, который знает, что делать. У нас таких людей во власти мало. Я двумя руками за Максима Шугалея”.