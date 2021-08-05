EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Названо количество нелегальных мигрантов в России
"Зеленский кидает в страну камень раздора" - Мария Захарова
"Собрал Россию воедино": Познер назвал главное достижение Путина
В Челябинской области гости парка встретили медведя и напугали его
На Украине суд арестовал 13 российских самолетов
Стена строится: Литва возобновила работы над укреплением границы с Белоруссией
Суд оштрафовал мужчину за фото пособника нацистов в "Бессмертном полку"
Какая Грузия может рассчитывать на сближение с Россией, объяснил эксперт
"Это — кошмар!": Рудковскую возмутила неучтивость организаторов оперного бала

Максим Шугалей — практик, знающий, как работает политика изнутри

Политика » Выборы

В преддверии выборов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, которые состоятся уже в сентябре, большое количество экспертов рассуждают о перспективах выдвиженцев. Учёный-социолог, на данный момент занимающий пост президента Фонда защиты национальных ценностей, Максим Шугалей принял решение баллотироваться и отстаивать интересы петербуржцев в ЗакСе.

Максим Шугалей — практик, знающий, как работает политика изнутри

"В последнее время многие граждане высказывают неудовлетворенность ощущением какого-то застоя в политической жизни. Действительно, есть чувство исчерпанности уходящего политического цикла. Мы вступаем в новое время, новую политическую реальность, и нам нужны во власти люди, которые могут ей соответствовать. Я думаю, что Максим Шугалей соответствует", — считает политконсультант Мария Коновалова.

Она также обратила внимание на прошлое социолога: отправившись в Ливию в 2019 году в составе исследовательской группы, он был незаконно арестован и удерживался в плену полтора года. Коновалова уверена, что Шугалей — человек, обладающий не книжным знанием, опирающийся не на отвлеченную идеологию, а практик, хорошо знающий, как устроена политика изнутри.

"Более того, Максим явно не из тех людей, которые рвутся во власть из тщеславия и жадности. Он не планировал для себя политической карьеры, просто так сложились обстоятельства, что такой путь развития стал сегодня для него естественным. И это хорошо, потому что политика — это прежде всего труд на благо Отечества, а не защита личных интересов”, — высказалась политконсультант.

Председатель Ленинградского регионального отделения РСВА "НАСЛЕДИЕ" Илья Сикорский придерживается аналогичного мнения и поддерживает Шугалея:

"С ним я знаком лично, и мне понадобилось немного времени, чтобы понять его. На мой взгляд, такие люди должны быть у власти. Мне кажется, что Максим — это тот человек, который знает, что делать. У нас таких людей во власти мало. Я двумя руками за Максима Шугалея”.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
В Челябинской области гости парка встретили медведя и напугали его
Единственное жильё теперь могут забрать за долги
На Украине суд арестовал 13 российских самолетов
Стена строится: Литва возобновила работы над укреплением границы с Белоруссией
Суд оштрафовал мужчину за фото пособника нацистов в "Бессмертном полку"
Какая Грузия может рассчитывать на сближение с Россией, объяснил эксперт
"Это — кошмар!": Рудковскую возмутила неучтивость организаторов оперного бала
Новые протесты жителей Токио против Олимпиады привели к столкновениям с полицией
В Сети появилось видео допроса отца ребёнка, выброшенного с балкона в Москве
Почему ПЦР-тесты бесполезны при определении штамма коронавируса
Популярное
Гандбол. Новости
Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио

Торир Хергейрссон с нетерпением ждёт встречи с Россией. Главный тренер норвежских гандболисток полон надежд на реванш, но название русской команды его возмущает.

Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио
Особенность борьбы с коронавирусом в России — агрессия вместо информации
Политика. Новости и аналитика
Особенность борьбы с коронавирусом в России — агрессия вместо информации
Газ
На Украине цены на газ устремились в космос
Одиночные виды
Отец Тимановской отреагировал на слухи об угрозах со стороны властей
Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова
Бывший СССР
КГБ арестовал белорусского философа и писателя Владимира Мацкевича
Здоровье
Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику
Путают следы: Тимановскую пересадили с варшавского рейса на венский
Новости спорта
Путают следы: Тимановскую пересадили с варшавского рейса на венский
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников