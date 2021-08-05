"Зелёные" усилили позиции: Сергей Зверев идет в Госдуму

Известный экстравагантный стилист, певец и защитник природы озера Байкал Сергей Зверев официально стал кандидатом в депутаты Госдумы.

На вручение удостоверения в Республиканский избирком в г. Улан-Удэ он пришёл в национальном бурятском костюме.

"Спасибо всем неравнодушным людям за поддержку! Теперь я являюсь официальным кандидатом в Депутаты Государственной Думы Восьмого Созыва от партии "Зелёные" в республике Бурятия. А также иду по региональному списку партии "Зелёные" по территориальной группе Иркутская Область и Республика Бурятия, — написал в своем "Инстаграме" Сергей Зверев. — Уважаемые земляки, прошу поддержать меня и Партию Зеленые на этих выборах, ведь одной из самых главных задач Партии и меня лично является защита и сохранение Озера Байкал!".

К слову, после того, как уроженец поселка на берегу Байкала, Зверев стал активно проявлять свою гражданскую позицию и на одиночных пикетах на Красной площади отстоял прекращение строительства китайского завода по розливу озерной воды, его популярность в Республике Бурятия стремительно взлетела вверх.

"Зверев — великий человек. После Кобзона в России с нашей местности никого не знают, Зверева по всей России знают. Зверев уникальный человек — он в любую дырку залезет!" — говорит Хамбо-лама (Дамба Аюшеев), глава бурятских буддистов.

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