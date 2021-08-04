"Проще обособиться": почему в Донбассе не будет выборов в Госдуму

Профессор факультета политологии МГУ Кирилл Андресон в разговоре с Pravda. Ru объяснил решение ЦИК не открывать во время выборов в Госдуму избирательные участки в Донбассе.

По мнению Андерсона, говорить о том, что российские граждане в непризнанных республиках лишены избирательного права, нельзя.

"Российские граждане могут выехать на территорию Российской Федерации в Ростовской области и с удовольствием проголосовать", — заявил Андресон.

Для того, чтобы организовать участки для голосования, России пришлось бы решать множество проблем и согласовывать вопрос со многими сторонами, считает профессор. Возможно, пришлось бы применить даже не очень дипломатические приёмы. Поэтому в ЦИК решили обособиться от донецкой и луганской проблем.

"Такие вещи надо согласовывать со многими сторонами, и, видимо, проще обособиться, чем решать эту проблему какими-то дипломатическими и не очень дипломатическими ходами", — считает Андерсон.

Фальсификации возможны

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, граждане России, проживающие в Донбассе, смогут проголосовать на выборах в Госдуму, используя сайт "Госуслуги".

В России многие не доверяют электронному голосованию. По мнению Андресона, фальсификации возможны при любом виде реализации избирательного права, что должны пресечь в ЦИК.

"Фальсификации могут быть при любом варианте голосования. ЦИК и подведомственные ему организации, в том числе и IT-шные, могут предпринять какие-то меры", — заявил профессор МГУ.

Выборы в Донбассе

Как голосовать жителям Донбасса

Жители ДНР и ЛНР с российским паспортом, которые хотят проголосовать в сентябре, должны проделать несколько шагов:

оформить СНИЛС;

зарегистрироваться на портале Госуслуги;

подтвердить учётную запись на портале;

подать заявление для участия в дистанционном голосовании.

Если записи на портале Госуслуги нет, то жителям республик необходимо выехать в Ростовскую область. Информации о том, на каких участках будет открыто голосование, на данный момент нет.

В июле прозвучала информация о том, что российские паспорта в Донбассе получили 611 тысяч человек. Вероятно, процент тех, кто захочет преодолеть большой путь и границу ради голосования на выборах, очень мал.

В большинстве российские граждане ДНР и ЛНР будут голосовать дистанционно. Конечно, если захотят пройти столько этапов для получения такого права.

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