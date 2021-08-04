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ОБСЕ не направит наблюдателей на выборы в Госдуму

Политика

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сможет направить своих наблюдателей на выборы в Госдуму из-за того, что власти России ограничили их количество.

ОБСЕ не направит наблюдателей на выборы в Госдуму

"ОБСЕ не сможет отправить наблюдателей на предстоящие выборы в Думу из-за ограничений, введённых властями Российской Федерации в отношении наблюдения за выборами", — написано в заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, ОБСЕ должна самостоятельно определять то количество наблюдателей, которое необходимо в конкретном случае. Однако требование властей РФ об ограничении числа наблюдателей "сделало такой шаг неизбежным".

В ОБСЕ напомнили, что их наблюдатели присутствовали на всех парламентских выборах в новейшей истории России, начиная с первых, которые прошли в 1993 году.

При этом Министерстве иностранных дел РФ отметили, что страна готова принять международных наблюдателей за выборами в Госдуму и обеспечить их безопасность, однако им нужно следовать всем требованиям, установленным Роспотребнадзором.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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