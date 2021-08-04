ФБК* полностью признали экстремистской организацией

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение объявить "Фонд борьбы с коррупцией"* экстремистской организацией и запретить её на территории Российской Федерации.

Апелляционную жалобу о пересмотре решения не удовлетворили. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, так как содержало государственную тайну.

По данным прокуратуры, "Фонд борьбы с коррупцией"*, "Фонд защиты прав граждан"*, "Штабы Навального"* создавали условия для "цветной революции", организовывали незаконные акции, способствовали массовым беспорядкам.

Защита сказала, что у обвинения нет оснований. Адвокат Иван Павлов пояснил, что по Конституции России граждане имеют право мирно собираться. Кроме того, в юридической сфере нет понятия "цветная революция". Также защита возмущалась, что заседание сделали закрытым.

В случае продолжения деятельности сотрудников и активистов Навального привлекут к уголовной ответственности. Руководителям и жертвователям запрещённой организации могут дать 10 лет колонии.

* Экстремистская организация, запрещённая в России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.