Выросло число россиян, поддерживающих идею возведения памятника Сталину

Жители России пересмотрели свои взгляды на личность Иосифа Сталина. За последние 11 лет мнение о бывшем Генералиссимусе Советского Союза сильно изменилось.

Об этом свидетельствует статистика социальных опросов. Ещё в 2010-е годы количество голосовавших "за" возведение памятника Иосифу Сталину не превышало 25% опрошенных. В мае 2021 года число положительно высказавшихся по этому вопросу россиян достигло 45%.

Конечно, образ Сталина, как одного из самых выдающихся исторических персонажей, всегда был неоднозначным. Отношение людей к "отцу народов" менялось от глубокого уважения, как к "лучшему вождю", до презрения, как к "палачу", "преступнику", "врагу".

Однако под влиянием событий последних лет негативный образ Сталина ушёл на второй план. Сейчас всё чаще респонденты приводят положительные аргументы о его деятельности.

"Выиграл в войне, поднял огромную страну из руин, сохранял порядок", — говорят они.

В поддержку возведения памятника Иосифу Сталину чаще всего голосуют жители небольших городов, не имеющие высшего образования, в возрасте, в равной степени, от 18 до 24 лет, и от 55 лет и старше. Против памятника генералиссимусу, как правило, голосуют жители мегаполисов страны, имеющие высшее образование, в возрасте 40 — 55 лет.