России посоветовали проявить настойчивость в продвижении "Спутника V"

Несмотря на то, что в Европе активно ставят палки в колёса "Спутнику V", России стоит всё же проявить настойчивость и поактивнее продвигать вакцину. Потому что на кону — спасение множества жизней.

Напомним, что ранее о "Спутнике V" высказалась глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она ещё раз напомнила, что для признания российской вакцины безопасной не хватает неких "достоверных данных", а в целом история несколько поутихла.

Препятствия политического толка, рассказал в ходе выступления на "России 24" заместитель директора Медицинского центра МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили, приводят к созданию угроз жизни и здоровью людей.

"Нужно обращаться к здравому смыслу и понимать, что спасение жизней людей важнее политических и экономических игр, которые в итоге всё равно заканчиваются… Всё сводится к здоровью нации, и надо как-то нам тоже более настойчиво говорить и более тщательно подбирать документы, поскольку было официальное заявление, что комплект документов не вполне соответствовал необходимому", — отметил он.

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