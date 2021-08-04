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России посоветовали проявить настойчивость в продвижении "Спутника V"

Политика

Несмотря на то, что в Европе активно ставят палки в колёса "Спутнику V", России стоит всё же проявить настойчивость и поактивнее продвигать вакцину. Потому что на кону — спасение множества жизней.

России посоветовали проявить настойчивость в продвижении "Спутника V"

Напомним, что ранее о "Спутнике V" высказалась глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она ещё раз напомнила, что для признания российской вакцины безопасной не хватает неких "достоверных данных", а в целом история несколько поутихла.

Препятствия политического толка, рассказал в ходе выступления на "России 24" заместитель директора Медицинского центра МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор медицинских наук Симон Мацкеплишвили, приводят к созданию угроз жизни и здоровью людей.

"Нужно обращаться к здравому смыслу и понимать, что спасение жизней людей важнее политических и экономических игр, которые в итоге всё равно заканчиваются…

Всё сводится к здоровью нации, и надо как-то нам тоже более настойчиво говорить и более тщательно подбирать документы, поскольку было официальное заявление, что комплект документов не вполне соответствовал необходимому", — отметил он.

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"Спутник V" - что говорят в Евросоюзе о российской вакцине?
Автор: Константин Шапров, Куратор: Олег Артюков
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