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Позволит "давить и шантажировать" Украину: мнение запада о СП-2

Политика

В беседе с РИА Новости глава отдела евробезопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов прокомментировал слова негативно настроенных западных законодателей по "СП-2".

Позволит "давить и шантажировать" Украину: мнение запада о СП-2

По словам эксперта, каких-либо судьбоносных действий они предпринять не смогут, поскольку основные договоренности по проекту уже заключены между Россией, Германией и США. Однако политическое давление со стороны некоторых стран продолжится.

Главным аргументом против "СП-2" парламентарии назвали появившуюся у России возможность "давить и шантажировать" Украину. Среди законодателей, поддержавших данную позицию, были чиновники из:

  • США,
  • Великобритании,
  • Польши,
  • Украины,
  • Литвы,
  • Латвии,
  • Эстонии,
  • Ирландии.

Также они выразили опасения насчёт единства европейского рынка, ведь увеличение поставок из России может склонить чашу весов в сторону конкретного поставщика.

При всём недовольстве чиновников из целого ряда западных стран эксперт Дмитрий Данилов уверен, что:

"На судьбу этого проекта по большому счету это, конечно же, не повлияет".

Также эксперт поставил под сомнение позицию, согласно которой России якобы выгодно "издеваться" над Украиной. Этому, по его словам, противоречат как минимум интересы РФ в стабилизации непростых отношений с ЕС и Соединёнными Штатами.

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