Ход русскоязычными: как Запад "готовится" к выборам в России

Близится осень, а вместе с ней — и выборы в России. Запад, видя приближение столь важного события, упускать шанс "демаршей" не собирается.

Действовать Запад может весьма интересным образом: чтобы создать вокруг выборов в России негативную атмосферу и насытить информационное поле криками о "подтасовках", недоброжелатели могут привлечь людей, говорящих на русском.

"Предполагается [в ходе избирательной кампании] очень активно использовать русскоязычных лиц за рубежом. Не граждан России, замечу, а тех, кто говорит по-русски — это могут быть выходцы из самых разных стран. И предполагается с их помощью организовать разного рода демарши около наших дипломатических учреждений, прежде всего, в Европе и, возможно, в США", — сообщил для ТАСС глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Именно с желанием оппонентов нашей страны сфабриковать материалы о "нечестных" выборах связано ограничение доступа к видеокамерам на участках. Напомним, что в этом году его получат только участники кампании.

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