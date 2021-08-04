Без замашек за рапанами: что стоит сделать Зеленскому, если он соберётся в Крым

Заявление лидера Украины Владимира Зеленского по поводу Крыма, песочка и рапанов продолжает оставаться в центре внимания экспертов.

Рапаны и песочек: как "ностальгировал" Зеленский

Напомним, что Зеленский рассказал про то, что вернуть Крым — это дело времени, и "русской территорией" ему не быть никогда.

"Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море — детство, для тебя эти рапаны, они вкусные. Ты когда кушаешь эти рапаны, ищешь, а где там песочек, потому что в детстве было так — на зубах", — рассказал также президент.

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На заявление уже среагировали в Крыму: первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что лидер Украины мог бы спокойно приехать на полуостров как турист. Правда, перед этим ему стоит кое-что сделать.

"Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином. Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмёт курс на сближение двух государств", — сказал Фикс для РИА "Новости".

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Крым

Кроме того, добавил вице-спикер, как юморист Зеленский вполне талантлив, но как политик — исторически безграмотен.

"Если бы он ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским. Это исторически русская земля, которую в 90-х незаконно и временно приватизировала Украина, олигархи которой рассматривали полуостров исключительно как большую фирму для получения прибыли и застройки южного берега своими замками и коттеджами", — отметил он.