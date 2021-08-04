Заявление лидера Украины Владимира Зеленского по поводу Крыма, песочка и рапанов продолжает оставаться в центре внимания экспертов.
Напомним, что Зеленский рассказал про то, что вернуть Крым — это дело времени, и "русской территорией" ему не быть никогда.
"Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море — детство, для тебя эти рапаны, они вкусные. Ты когда кушаешь эти рапаны, ищешь, а где там песочек, потому что в детстве было так — на зубах", — рассказал также президент.
На заявление уже среагировали в Крыму: первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отметил, что лидер Украины мог бы спокойно приехать на полуостров как турист. Правда, перед этим ему стоит кое-что сделать.
"Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином.
Но перед поездкой будет честно, если он публично откажется от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией, и возьмёт курс на сближение двух государств", — сказал Фикс для РИА "Новости".
Кроме того, добавил вице-спикер, как юморист Зеленский вполне талантлив, но как политик — исторически безграмотен.
"Если бы он ответственно относился к трактовкам истории, то знал был, что Крым никогда не был украинским.
Это исторически русская земля, которую в 90-х незаконно и временно приватизировала Украина, олигархи которой рассматривали полуостров исключительно как большую фирму для получения прибыли и застройки южного берега своими замками и коттеджами", — отметил он.
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