Наши инициативы остались без ответа: как Белоруссия пыталась помочь ЕС

По заявлению представителя пресс-службы МИД Белоруссии Анатолия Глаза, Евросоюз сам отказывается вести переговоры по решению миграционного кризиса в Прибалтике, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь подчеркнул, что еще весной этого года республика предлагала западу обсудить данную проблему:

"Беларусь с апреля 2021 года неоднократно и настойчиво по всем оставленным Брюсселем немногочисленными каналам сигнализировала о желании провести консультации по вопросам миграции", — сказал пресс-секретарь.

По его мнению, такая позиция ЕС мотивированна желанием выставить РБ виновной в ситуации с нелегальными мигрантами. Анатолий Глаз видит в этом очередную попытку западных коллег оказать политическое давление на Белоруссию.

Таким образом, Брюсселю невыгодно вступать в диалог с президентом республики Александром Лукашенко, потому что ЕС не заинтересован в разрешении сложной миграционной обстановки в прибалтийских странах.

Также представитель МИД РБ добавил, что обвинения в адрес Минска, согласно которым правительство Белоруссии якобы намеренно запустило в Евросоюз несколько тысяч нелегалов, являются безосновательными:

"Мы внимательно читаем все подобные заявления и никак не можем найти в них ни подлинное желание решать проблему, ни логику или здравый смысл".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.