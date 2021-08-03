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"Талибан"* предлагает мирное решение афганского кризиса

Политика

Две трети представителей запрещенной в России организации «Талибан»* готовы искать пути к заключению мира в Афганистане. С данным заявлением выступил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, сообщает "Интерфакс". 

"Талибан"* предлагает мирное решение афганского кризиса

Согласно его словам, только третья часть боевиков представляют собой радикально настроенное меньшинство. Остальные члены организации, включая высшее руководство, хотят добиться политического разрешения конфликта.

При этом Замир Кабулов назвал связи талибов с представителями другой запрещенной в России радикальной группировки "Аль-Каида"** смонительными. Таким образом, уставший от войны "Талибан"* больше не является источником угрозы для безопасности соседних государств, в том числе и близких России центральноазиатских республик. 

Более подробно описывая менталитет представителей организации, политик рассказал о том, что радикально настроенное меньшинство в ней представляют в основном беженцы. То есть, люди выросшие на чужбине и не испытывающие Афганистану чувств как к родной стране.

* - "Талибан" является запрещенной в России террористической организацией.

** - "Аль-Каида" является запрещенной в России террористической организацией.

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Автор: Иван Лебедев, Куратор: Олег Артюков
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