На основе принципа взаимности: дипломат из Эстонии должен покинуть Россию

Решение российского МИД о выдворении из страны одного из сотрудников эстонского посольства носит ответный характер. Об этом в ведомстве сообщили послу Эстонии в России Маргусу Лайдре.

Причиной объявления одного из эстонских дипломатов персоной нон грата стало выдворение из Таллина российского посла Александра Петрова. Заявляя о своем категорическом протесте против этого решения, российская сторона предостерегла Эстонию от дальнейших действий по ухудшению отношений между двумя странами, сообщает РИА Новости.

Также замдиректора по информации и печати министерства иностранных дел России Александр Бикантов сделал соответствующее заявление:

"На основе принципа взаимности персоной нон грата объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации".

Началом ухудшения взаимоотношений между Эстонией и Россией стало задержание сотрудниками ФСБ эстонского консула Марка Лятте. В ведомстве сообщили, что в момент задержания эстонец получал "материалы закрытого характера" от гражданина России. Такого рода деяния, по мнению ФСБ РФ, являются недопустимыми для сотрудника дипмиссии. Кроме того, отмечалось, что в действиях Лятте усматривались явные антироссийские намерения.

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