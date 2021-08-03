Захарова ответила Кулебе по поводу "камней с неба"

На весьма смелые слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы про Крым и "камни с неба" ответила Мария Захарова. Официальный представитель МИД написала в Telegram короткое, но очень меткое сообщение с долей юмора.

Напомним, что ранее Кулеба успел пообщаться с Евгением Киселёвым: именно в этом интервью и прозвучали "камни с неба". Кулеба, рассуждая о Крыме и его возвращении Украине, приводил в пример сложности с французским Эльзасом и отмечал, что Киев просто подождёт, а там уже и заветное "возвращение" непременно состоится.

"Как писали во время аннексии, "главное, вернуться в Россию, а там хоть камни с неба" — пожалуйста, будут и камни с неба, много чего будет. Мы дождёмся своего времени", — сообщил он.

Захарова, комментируя данные слова, уложилась всего в одно предложение.

"Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от Вооружённых сил Украины", — написала она.

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