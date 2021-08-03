"Как в насмешку": Штаты в очередной раз удивили подходом к дипломатии

Продолжает сохраняться напряжённость в ситуации с дипломатами России и США: ранее стало известно, что к 3 сентября американскую землю покинут сразу 24 представителя России.

Комментарий по ситуации предоставил посол России в США Анатолий Антонов: как оказалось, в Вашингтоне пытаются продать Москве "пустой воздух". Дело в том, что российская сторона в вопросе выдачи виз сработала куда более "щедро", чем американская, а в ответ получила лишь "насмешку".

"За последние дни мы выдали американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы. В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника", — приводят слова Антонова в Facebook дипломатического ведомства РФ.

При этом единственную продлённую визу в Штатах мнят достаточно крупной уступкой, с чем в корне не согласны в России.

"Попытки продать нам "пустой воздух" не пройдут. Так что ожидаем от госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств", — заключил посол.

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