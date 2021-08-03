24 российских дипломата по распоряжению Госдепа уедут домой 3 сентября

Посол России в США заявил, что Вашингтон попросил 24 российских дипломата покинуть страну к 3 сентября после истечения срока действия их виз.

В интервью журналу National Interest Анатолий Антонов уточнил, что почти все дипломаты уедут без замены, "потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз."

"Мы надеемся, что здравый смысл возобладает и мы сможем нормализовать жизнь российских и американских дипломатов в США и России на принципе взаимности," — сказал дипломат.

Госдеп: око за око

Нед Прайс

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на сообщение главы российской дипмиссии, заявил, что Вашингтон не использует визы российских дипломатов для "ответных мер против Москвы".

Прайс не стал оспаривать тот факт, что российским дипломатам придется покинуть Соединенные Штаты, и сказал, что "нет ничего нового" в том, что россияне должны подать заявление на продление своих виз через три года. По его словам, эти заявления рассматриваются в каждом конкретном случае.

Пресс-секретаря Госдепа уточнил, именно Россия "в очередной раз обострила отношения", когда с этого месяца запретила посольству США в Москве нанимать персонал, заключая контракты с россиянами или третьими странами, за исключением охранников, "вынудив миссию уволить 182 сотрудника и десятки подрядчиков".

"Мы оставляем за собой право принять соответствующие ответные меры на действия России", — заявил Прайс во время очередного брифинга.