В челябинском ЛДПР разбираются, кто раздал детям огурцы в "партийных" пакетах

Чем ближе выборы, тем больше курьёзных сводок с политических "фронтов" приходит со всей страны. Не стала исключением и партия ЛДПР — там разбираются, кто придумал раздавать детям огурцы и кепки.

Агитация ЛДПР.Огурцы и кепки детям?!

Коротко об истории: в социальных сетях появился видеоролик, на котором детям раздают пакеты с символикой ЛДПР. В пакеты неустановленные пока лица кладут кепки (также с символикой партии) и огурцы. Дело, как можно понять из описания, происходит в Челябинске.

"Что касается видео. Мы не ведём агитацию среди лиц, не являющихся законодательно участниками избирательного процесса. Данную съёмку рассматриваем как провокацию. Сейчас разбираемся", — дали для РИА "Новости" комментарий в пресс-службе регионального отделения ЛДПР.

Также представителям РИА "Новости" удалось связаться с областной избирательной комиссией. В пресс-службе журналистам сообщили, что жалоб по данному поводу нет, и проверка проводится не будет.