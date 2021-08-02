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"Помойки" и "кондовая история": Собянин высказался о Генплане Москвы

Политика

Интересное мнение высказал Сергей Собянин: мэр Москвы уверен, что жёсткий Генплан в "советском стиле" городу не нужен. Данный документ стоит переработать так, чтобы он превратился в мастер-план с возможностью обновления.

"Помойки" и "кондовая история": Собянин высказался о Генплане Москвы

Собянин разъяснил ситуацию с генпланом для РБК: он сообщил, что в других городах мира подобные документы не составляются.

"В действительности генплан — это советская кондовая история. Почти нигде в мире никто ничего подобного не делает.

Мало того, мы гипертрофировали планирование до такого состояния, что оно стало просто неподъёмным: генплан, проекты планировок территорий, ПЗЗ, ГПЗУ", — уточнил мэр.

Например, стоит оценить ситуацию с промышленными зонами: согласно Генплану, это примерно 17 тысяч га. Однако, как водится, на бумаге вышло одно, а в реальности — несколько другое.

"Например, у нас 17 тыс. га промзон. По генплану это промзоны. Но половина из них точно никакие не промзоны. Там помойки, из которых надо что-то полезное делать", — уверен Собянин.

 

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