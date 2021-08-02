Волгоград или Сталинград? - страсти накаляются перед выборами

Большинство россиян поддерживают "обратное переименование" города-героя Волгограда и возвращение ему имени "Сталинград".

Таковы данные опроса, проведённого по заказу политической партии "Справедливая Россия":

68% респондентов выступили за возвращение к названию, которое город носил с 1925 по 1961 год,

28% хотят сохранить нынешнее название.

Интересно, что в самом Волгограде опрос показал, что местных жителей нынешнее имя их города вполне устраивает:

только 48% поддерживают "возвращение в Сталинград".

Эти результаты вызвали споры в российской политической сфере: "Справедливую Россию" обвинили в том, что она использовала результаты опроса для повышения авторитета партии в преддверии осенних парламентских выборов.

Социолог Денис Волков назвал опрос пиар-трюком.

Эксперт по опросам, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, заявил, что опрос — это просто популистский политический прием для увеличения поддержки в преддверии голосования. Последний раз социологи Федорова проводили исследование на эту тему в 2005 году, и только 23,4% заявили, что поддерживают переименование.

Однако самое интересное, что сейчас справедливоросы подвергаются нападкам со стороны КПРФ, которая обвинила их в краже одного из своих флагманских предложений.

Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов в интервью газете "Коммерсантъ" обвинил правые силы в использовании идей его партии для отвлечения избирателей:

"В 2013 году, к 70-летию Сталинградской битвы, КПРФ собрала более 100 000 подписей в пользу переименования", — напомнил он.

Ранее на минувшей неделе сопредседатель "Справедливой России" Захар Прилепин сообщил, что партия планирует официально предложить переименовать город в национальном парламенте после завершения выборов. По мнению Прилепина, России необходимо символическое возвращение важнейших и знаковых концепций советской эпохи.

Напомним:

более 300 лет- до 1925 года — сегодняшний Волгоград назывался Царицын, по имени реки Царицы;

после Гражданской войны он был переименован в честь Иосифа Сталина;

в 1961 году, через восемь лет после смерти Сталина, Никита Хрущев переименовал город Волгоград в честь реки Волги.

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