Большинство россиян поддерживают "обратное переименование" города-героя Волгограда и возвращение ему имени "Сталинград".
Таковы данные опроса, проведённого по заказу политической партии "Справедливая Россия":
Интересно, что в самом Волгограде опрос показал, что местных жителей нынешнее имя их города вполне устраивает:
Эти результаты вызвали споры в российской политической сфере: "Справедливую Россию" обвинили в том, что она использовала результаты опроса для повышения авторитета партии в преддверии осенних парламентских выборов.
Однако самое интересное, что сейчас справедливоросы подвергаются нападкам со стороны КПРФ, которая обвинила их в краже одного из своих флагманских предложений.
Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов в интервью газете "Коммерсантъ" обвинил правые силы в использовании идей его партии для отвлечения избирателей:
"В 2013 году, к 70-летию Сталинградской битвы, КПРФ собрала более 100 000 подписей в пользу переименования", — напомнил он.
Ранее на минувшей неделе сопредседатель "Справедливой России" Захар Прилепин сообщил, что партия планирует официально предложить переименовать город в национальном парламенте после завершения выборов. По мнению Прилепина, России необходимо символическое возвращение важнейших и знаковых концепций советской эпохи.
Напомним:
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Интервью главы ЛДПР Владимира Жириновского радио "Комсомольская правда" вызвало международный скандал.