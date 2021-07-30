Российский постпред о работе ОЗХО: "Всё больше вопросов"

Работа, которую проводят специалисты ОЗХО, а также методы этой работы вызывают в последнее время много вопросов, причём не только у России. Однако стоит помнить: есть ОЗХО, а есть её ТС (Технический секретариат). А также Вашингтон, который желает "переформатирования".

"В последние годы работа на гаагской площадке вызывает всё больше вопросов и нареканий. Не только с нашей стороны. И это относится не к ОЗХО как таковой, а к её Техническому секретариату (ТС) и группе западных активистов во главе с США, стремящихся переформатировать организацию под свои геополитические интересы, подменяя международное право своими выдуманными правилами", — сообщил РИА "Новости" посол России в Нидерландах и постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

Между тем организация в целом играет значимую роль: она очень важна для помощи в развитии "мирной" химии, которая помогает технологически и экономически развиться некоторым странам.

"Однако — и это, безусловно, вызывает сожаление — многие развитые государства не спешат делиться своими наработками и оборудованием в этой области, а также практикуют санкции и другие ограничительные меры", — добавил Шульгин.

Россия в ОЗХО, резюмировал Шульгин, занимается работой, помогающей защищать положения международного права, а также интересы как России, так и прочих стран-участниц организации.

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