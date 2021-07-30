Зюганов выставил список претензий к Путину. Не забыл даже про лесные пожары

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время свой пресс-конференции заявил, что Россия "становится фашистской страной” и что "недовольство населения неизбежно возрастет, если Кремль продолжит идти по тому же пути".

Поводом для недовольства "курсом правительства" для бессменного главы компартии стал запрет экс-кандидату в президенты от его партии Павлу Грудинину баллотироваться в парламент. Гнев Зюганов направил непосредственно на президента.

"Сейчас я официально обращаюсь к президенту Путину. У вас, Владимир Владимирович, в этой ситуации только два выхода: либо социализация, либо фашизация. История не знает другого примера”, — сказал политик.

Затем Зюганов перешел к длинному списку жалоб, которые, по его мнению, показывают, что страна движется в фашистском направлении. В частности, он отметил "силовые репрессии против оппозиции”, "враждебные захваты государственных предприятий”, "людоедскую пенсионную реформу”, а также налоги.

В своей "обличительной речи" он обвинил Кремль в неспособности "регулировать цены даже на самые простые продукты” и даже в масштабных лесных пожарах, которые наблюдались по всей стране этим летом.

"Если так будет продолжаться, недовольство граждан неизбежно будет расти, и оно будет только ухудшаться, — предупредил глава КПРФ. — Даже у Ельцина, который слишком много пил, хватило ума и мужества превратить страну в левый патриотизм”.

Напомним, КПРФ усилила свою антиправительственную риторику после решения ЦИК запретить Павлу Грудинину участвовать в парламентских выборах этой осенью на том основании, что у директора огромного совхоза имени Ленина есть иностранные активы, что запрещено российским депутатам.

Он опроверг эти обвинения и в ответ обвинил власти в том, что они боятся "большого эффекта объединения левых сил”.

С приближением выборов все больше коммунистических политиков выступают с критикой в адрес Кремля по широкому кругу вопросов.

Во вторник пресс-секретарь партии Александр Ющенко раскритиковал решение Роскомнадзора заблокировать официальный сайт оппозиционера Алексея Навального, обвинив власти в злоупотреблении властью.

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