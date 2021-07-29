Двое свидетелей по делу Фургала сообщили об угрозах

Продолжаются заседания по делу бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала. На сегодняшнем рассмотрении жалобы со стороны защиты экс-губернатора против решения о заключении под стражу до 7 октября, прокурор сообщила о том, что двое свидетелей получили госзащиту в связи с поступившими им накануне слушания угрозами.

Сергей Фургал на одном из заседаний

Имена свидетелей в цели их безопасности не уточняются, сообщает ТАСС.

Адвокат Сергея Фургала Борис Кожемякин заявил, что никаких угроз в адрес свидетелей, по его мнению, не поступало. Также представитель защиты сообщил об отсутствии доказательств достоверности этого заявления.

"Источники правоохранительными органами не установлены" - сказал он.

Напоминаем, что Сергей Фургал был задержан правоохранителями 9 июля 2020 года. Ему вменяют причастность к гибели бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Также, согласно данным следствия, экс-губернатор участвовал в покушении на бизнесмена Александра Смольского.

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