"Лишнее подтверждение": Песков прокомментировал очередные учения НАТО

Очередные масштабные учения НАТО под названием Agile Spirit 2021 прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он сообщил, что подобная активность НАТО у российских границ "отслеживается" очень внимательно — и принимаются соответствующие меры.

Напомним, что в рамках Agile Spirit 2021 будут тренировать взаимодействие более 2500 солдат из 15 стран, в том числе — США, Германии, Украины и Грузии (которая выступила принимающей стороной).

"Целью учений является повышение взаимосовместимости между подразделениями стран-членов НАТО и партнёров, отладка и усиление планирования операций в многонациональной среде и оперативных возможностей при их выполнении, а также развитие сотрудничества в сфере многонациональной готовности и безопасности", — указывают в грузинском оборонном ведомстве.

"Это лишнее подтверждение того, что НАТО со своей военной инфраструктурой [находится] вокруг наших границ, не просто вокруг — а соприкасается с нашими границами. Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны. Главное — это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чём неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители", — объяснил Песков.