EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Где на Руси жить хорошо, но дорого, выяснили социологи
Психолог рассказал, как справиться со страхом перед уколами
Елена Малышева похвасталась шикарным домом в США
Зоолог рассказал, как выжить при встрече с медведем
Эксперты рассказали, какие плюсы и минусы есть у отмены штампов в паспорте
В турецкой Анталье из-за лесного пожара пострадало более 50 человек
Инфекционист рассказал, какие опасности скрывают суши
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
"Ну хоть не по лицу": Макрон возмутился, что его сравнили с Гитлером

Политолог: Парламенту Санкт-Петербурга очень важно обновление

Политика

Политолог Сергей Наумов дал комментарий по поводу шансов и позиции партии "Родина" на выборах.

Политолог: Парламенту Санкт-Петербурга очень важно обновление

Политическая партия "Родина" официально вошла в предвыборную гонку кандидатов в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. О том, какие у политсилы шансы "Сенсаций.Нет" рассказал политолог Сергей Наумов.

"Шансы у "Родины" безусловно есть, многое будет зависеть от того, насколько продуктивно партия проведёт предвыборную кампанию и сумеет выстроить коммуникацию с избирателями. Сегодня "Родина" на слуху, спойлером её точно не назовёшь, исходящие от партии идеи обсуждаемы, а кандидаты интересны", — отметил Наумов.

Что касается городского парламента, то, по словам политолога, петербуржцами очень важно обновление. Они хотят видеть у власти новые лица. И приход "Родины" может стать "глотком свежего воздуха".

"Безусловно, обновление важно, городскому парламенту не хватает таких ярких личностей и в то же время эффективных профессионалов, как Шугалей, который имеет огромный опыт работы социологом, политтехнологом и имеет все шансы стать не только ярким, но и эффективным политиком. Сегодня многие депутатские инициативы популистские. Городской парламент способен стать ещё сильнее с приходом в него представителей Родины", — добавил эксперт.

Исходя из слов Наумова, всё, что остается партийцам "Родины", — продолжать диалог с населением и продвигать свою конкретную позитивную повестку.

Отметим, что выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга должны состояться 19 сентября. "Родину" на них будут представлять 54 кандидата — 49 по списку и 23 по округам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Зарегистрирован федеральный список партии "РОДИНА" на выборах в Госдуму VIII созыва
Автор: Александр Шторм, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Где на Руси жить хорошо, но дорого, выяснили социологи
Психолог рассказал, как справиться со страхом перед уколами
Елена Малышева похвасталась шикарным домом в США
Зоолог рассказал, как выжить при встрече с медведем
Эксперты рассказали, какие плюсы и минусы есть у отмены штампов в паспорте
В турецкой Анталье из-за лесного пожара пострадало более 50 человек
Инфекционист рассказал, какие опасности скрывают суши
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Что расскажут ногти про болезни организма
Сколько часов сна достаточно для гения?
Популярное
Бывший СССР
Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах

Казахстан активизирует сотрудничество с Украиной в антироссийском аспекте, там считают это нормальной многовекторной политикой. Нормально ли это для России?

Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Российский шоу-бизнес
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Любовь Степушова РПЦ на Украине — сила, в России — нет Любовь Степушова Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Новости Украины
Лев Лещенко спешно покинул Грузию после "гостеприимной" встречи
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
А дроны здесь тихие: что не так в истории с Турцией, Украиной и БПЛА
Мир. Новости мира
А дроны здесь тихие: что не так в истории с Турцией, Украиной и БПЛА
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников