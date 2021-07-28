Политолог: Парламенту Санкт-Петербурга очень важно обновление

Политолог Сергей Наумов дал комментарий по поводу шансов и позиции партии "Родина" на выборах.

Политическая партия "Родина" официально вошла в предвыборную гонку кандидатов в Государственную Думу РФ и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. О том, какие у политсилы шансы "Сенсаций.Нет" рассказал политолог Сергей Наумов.

"Шансы у "Родины" безусловно есть, многое будет зависеть от того, насколько продуктивно партия проведёт предвыборную кампанию и сумеет выстроить коммуникацию с избирателями. Сегодня "Родина" на слуху, спойлером её точно не назовёшь, исходящие от партии идеи обсуждаемы, а кандидаты интересны", — отметил Наумов.

Что касается городского парламента, то, по словам политолога, петербуржцами очень важно обновление. Они хотят видеть у власти новые лица. И приход "Родины" может стать "глотком свежего воздуха".

"Безусловно, обновление важно, городскому парламенту не хватает таких ярких личностей и в то же время эффективных профессионалов, как Шугалей, который имеет огромный опыт работы социологом, политтехнологом и имеет все шансы стать не только ярким, но и эффективным политиком. Сегодня многие депутатские инициативы популистские. Городской парламент способен стать ещё сильнее с приходом в него представителей Родины", — добавил эксперт.

Исходя из слов Наумова, всё, что остается партийцам "Родины", — продолжать диалог с населением и продвигать свою конкретную позитивную повестку.

Отметим, что выборы в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга должны состояться 19 сентября. "Родину" на них будут представлять 54 кандидата — 49 по списку и 23 по округам.

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