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"Посмотреть на реакцию": Джабаров высказался о "сделке" по Крыму

Политика

Продолжается обсуждение истории с вариантом "сделки" за авторством турецкого профессора Хасана Унала. Напомним, что он предложил своего рода обмен: Москва признаёт Турецкую Республику Северного Кипра, а Анкара взамен даёт некие "подвижки" по части признания Крыма.

"Посмотреть на реакцию": Джабаров высказался о "сделке" по Крыму

В Кремле о "сделке" высказались однозначно — регионы России не являются предметами торга. Схожим образом среагировали в ГД, заявив, что слово "сделка" в данном случае вообще неприемлемо

Комментарий предоставил и Владимир Джабаров: он выступил с разъяснениями на "России 24". 

"Я не исключаю возможности, что это просто пробный шар — посмотреть на реакцию. Какая реакция будет у России, какая реакция будет в самом Крыму <…>

Здесь говорить об аналогиях совершенно нельзя, это нельзя рассматривать в одной плоскости", — высказался председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Олег Артюков
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