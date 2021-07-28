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В "красной зоне": эксперт оценил новый рейтинг губернаторов

Политика

В преддверии выборов весьма интересным оказались данные из доклада "Госсовет 2.0". В документе указано, какие губернаторы попали в "зелёную" зону (то есть им отставка не грозит), а какие — в "красную".

чиновник, руки, флаг
 

"Зелёные" и "красные": знакомые все лица

"Зоны", как оказалось, разделены по принципу политической устойчивости. И весьма ожидаемо "красными" оказались некоторые губернаторы-оппозиционеры:

  • Валентин Коновалов (Хакасия);
  • Владимир Сипягин (Владимирская область);
  • Андрей Клычков (Орловская область).

В "зелёной" зоне также видны вполне ожидаемые фигуры:

  • Андрей Воробьёв (Московская область);
  • Алексей Текслер (Челябинская область);
  • Игорь Кобзев (Иркутская область).

Своё мнение о представителях "красной" зоны высказал для "Общественной Службы Новостей" политолог, профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

"Существуют несколько различных рейтингов губернаторов с разными названиями. Каждый из этих рейтингов делают эксперты, а не чиновники администрации президента или правительство. Как правило, это делают те, кто специализируются на регионах, дают свою экспертную оценку. Она складывается из того, что они читают в СМИ, из того, что они знают какую-то социологию. В итоге интегральный рейтинг и складывается.

Если мы говорим о последнем "Госсовете 2.0", то в "красной зоне" сразу видны три наших губернатора-оппозиционера. Главная проблема всех этих трех людей состоит в том, что они плохо взаимодействуют с федеральным центром, поэтому не способы в своем регионе улучшить жизнь людей. У них плохие рейтинги, плохие отношения с элитами, конфликты и прочее", — пояснил он.

Валентин Коновалов (Хакасия): выбрали назло

Валентин Коновалов
 

"Коновалов (Хакасия) — это юноша, который никогда не работал управленцем, он был всего лишь сотрудником коммунистической газеты.

Его выбрали люди, назло прежнему губернатору, который не нравился. Коновалов первым делом влип в несколько скандалов, когда стал раздавать премии своим друзьям, хотя они проработали всего месяц. Республика не вошла в ряд федеральных программ.

Затем появилась информация о том, что в Хакасии задерживают зарплаты, чего не было с 90-х годов. Народ понял, что совершил огромную ошибку, проголосовав за оппозиционера. Сейчас люди не хотят, чтобы Коновалов был губернатором. Мы видим, что он встал в список партии "КПРФ". Скорее всего, он возьмет мандат Госдумы и уйдет со своего поста", — считает эксперт.

Владимир Сипягин (Владимирская область): неопытный, зато тоже назло

Владимир Сипягин
 

"Такая же судьба ждет и Сипягина (Владимирская область), ситуация там похожая. Назло прежнему губернатору, люди проголосовали за представителя "ЛДПР", такого же неопытного в плане управления.

Конечно, он старше Коновалова, он не допускает таких глупостей, как премии своим друзьям и подружкам, у него нет задержек зарплат в регионе. Однако там есть конфликты между элитами, между Владимиром и областной администрацией, между областным законодательным собранием и администрацией губернатора, между мэрами городов и губернатором.

В ситуации такого конфликта каши много не сваришь, поэтому мы видели, что во Владимирской области не было серьезного продвижения. Мы видим, что Сипягин идет по той же схеме. Он встал в список Госдумы от партии "ЛДПР" и, скорее всего, сам уйдет в отставку или возьмет мандат в Госдуму", — рассуждает Матвейчев.

Андрей Клычков (Орловская область): разочаровал людей

Андрей Клычков
 

"Ситуация с Клычковым (Орловская область) была иной. Традиционно там правят коммунисты, он был предложен. Но, в отличие от прежних губернаторов, которые, может быть, и были экстравагантными, Клычков не прославился абсолютно ничем. Он тоже разочаровал людей, мы тоже увидели его в списке в "КПРФ" в Госдуму. Есть вероятность, что он возьмет мандат в Госдуму и уйдет в Москву работать. Выборы будут назначены в этом регионе.

Общая проблема в том, что оппозиционеры, за которых проголосовали люди, не могут выстроить отношения с властью, а страдать приходится самим людям.

Умение выбить деньги в Москве, найти компромиссы с разными элитными группировками и властными структурами — это залог того, что можно для региона сделать больше.

А все губернаторы-оппозиционеры находятся либо в конфликте, либо не способны что-то делать. Поэтому не имеет смысла за них голосовать в будущем", — уверен эксперт.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Олег Артюков
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