"Разрешаю": Владимир Путин дал старт второй нитке Байкальского туннеля

Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции объявил об открытии второй нитки Байкальского туннеля. По словам главы государства, запуск поездов на данном направлении — это огромный шаг для российской экономики, сообщает РИА "Новости".

Старт второй нитки тоннеля позволит в несколько раз увеличить ход поездов по Байкало-Амурской магистрали (БАМ), позволив перевозить на этом участке до 32-х с половинной миллионов грузов ежегодно.

"Это откроет новые возможности для бизнеса, для увеличения грузоперевозок на восточном полигоне в целом", — сказал президент России.

Важно отметить, что БАМ является главной российской артерией для транспортировки полезных ископаемых и других ресурсов.

Тоннель пересекает Байкальский хребет и обеспечивает железнодорожное сообщение между Иркутской областью и Бурятией.

Ранее на объекте находился специальный проходческий щит, необходимый для движения поездов во время Зимних Олимпийских игр в Сочи-2014. Прокладывая этот путь, строители прошли более 6,5 тысячи метров на глубине 300 м под землей.

Строительство второй нитки Байкальского тоннеля является частью программы усовершенствования Байкало-Амурской Транссибирской магистрали. Объект начали возводить в 2014 году.

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