Геннадий Зюганов объявил "общероссийский пикет" в поддержку КПРФ

Председатель коммунистической партии Геннадий Зюганов на пресс-конференции сообщил об "общероссийском пикете". Мероприятия проведут с пятницы по воскресенье. Цель — защитить кандидатов и сторонников партии КПРФ, с которыми "пытаются расправиться".

Два пути России

Также Геннадий Зюганов во время выступления обратился к президенту Владмиру Путину. По мнению Геннадия Зюганова, у Российской Федерации есть два пути:

фашитизация

и социализация.

Пока наша страна следует первому пути. Политик пояснил:

Фашитизация, когда силовые способы расправы с оппозицией, рейдерские грязные захваты народных предприятий, пенсионные лживые, людоедские реформы, дикие поборы, несметные налоги.

Высокие цены и налоги

Геннадий Зюганов подчеркнул, что только наши граждане платят 62 копейки с одного рубля, в других странах такого нет. Кроме того, он возмутился беспомощностью Минсельхоза перед ростом цен на продукты.

Работа ЦИК — исключить и задержать

Также Зюганов раскритиковал ЦИК. Сотрудники исключили из федерального списка КПРФ бывшего кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. Партия считает такое решение "абсолютно незаконным, неправовым и ненормальным". Помимого этого, 27 июля полицейские задержали кандидата в депутаты от КПРФ Анастасию Удальцову. Её встречу с избирателями назвали несогласованным митингом.

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