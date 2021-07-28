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Австрия "скрестила пальцы" за скорое открытие "СП-2"

Политика

OMV является крупнейшей нефтяной компанией в Центральной Европе. Ее руководитель Райнер Зеле поприветствовал реализацию российского проекта "Северный поток-2" и понадеялся на то, что полноценная эксплуатация газопровода начнется уже в этом году, сообщает ТАСС.

OMV

В ходе пресс-конференции Зелев в очередной раз подтвердил информацию, предоставленную ранее главой Nord Stream 2 о том, что строительство транзита завершится в конце августа этого года. Также он добавил, что поддерживает договоренности США и Германии в вопросах "Северного потока-2".

"Я скрещу пальцы за "Северный поток-2", — сказал Райнер Зеле.

Добавим, что за первое полугодие 2021 года австрийская нефтяная компания OMV заработала 1,276 млрд евро, тем самым увеличив свою выручку по сравнению с убытками предыдущего года. Также OMV работает с углеводородами, о которых в контексте обсуждения "СП-2" накануне высказался председатель Госдумы Игорь Ананских.

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OMV
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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