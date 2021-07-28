Жириновский предостерёг Грудинина от "самого опасного шага в жизни"

Намерение Павла Грудинина стать членом КПРФ не осталось без внимания: с предостережением выступил Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР заявил, что партию КПРФ в России могут вообще запретить, а вступление в неё ничего хорошего Грудинину не даст.

Павел Грудинин

"Одни несчастья": о чём предупредил Жириновский

Жириновский расписал ситуацию в Telegram, где объяснил: ранее, в 90-е годы, была запрещена КПСС. Такая же участь может постигнуть и КПРФ, поскольку партия считается "наследницей".

"Павел Николаевич, остановитесь вовремя. Это будет самый опасный шаг в вашей жизни, который принесёт вам только несчастья. Вы же знаете, что КПРФ как наследница КПСС отвечает за все преступления, совершённые с 1917 года, когда большевики пришли к власти, и по 1991 год, когда эта партия была запрещена", — предупредил Жириновский.

"Как беспартийный вы лучше смотритесь"

Владимир Жириновский

Также, отметил лидер ЛДПР, в партии КПРФ выступают

"…против принятия мер по борьбе с коронавирусом".

Ранее, добавил Жириновский, он уже обращался с похожими предупреждениями к другим политикам, но его никто не слушал. В итоге, естественно, становилось лишь хуже.

Сейчас я вам говорю, не надо вступать никуда, как беспартийный вы лучше смотритесь", — резюмировал Жириновский.

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