Флешмоб в Ярославле: к зданию мэрии принесли гроб

Любопытная "акция" была устроена у входа в ярославскую мэрию: к дверям здания принесли гроб. Как оказалось, таким образом активисты выразили своё мнение о проводимой властями реформе городского транспорта.

Как сообщает REGNUM, гроб чёрного цвета, украшенный по бокам венками и "облагороженный" надписью "Общественный транспорт", призван показать: проблема с общественным транспортом назревает весьма серьёзная. В результате проводимой реформы жители Ярославля вынуждены подолгу (порой — часами) ждать транспорт.

"Вообще, мы считаем, что в данный момент транспорт в целом в городе просто-напросто убивается, и эта реформа транспорта убивает не только сам общественный транспорт, но и жизни горожан. По сути дела, сейчас люди обращаются с тем, что они часами ожидают время на остановках, соответственно они просто убивают свою жизнь, либо убивают свои финансы, вызывая такси. Поэтому вот решили провести такой флешмоб, показать, что они убивают общественный транспорт и жизни горожан", — рассказала депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова (КПРФ), принимавшая участие в акции.

Также на акции были замечены:

племянница Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль ;

; глава "Сводобного Ярославля" Андрей Брой.

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