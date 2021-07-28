В Кельбаджарском районе ночью 28 июля возобновились стычки между вооруженными силами Армении и Азербайджана. В ходе военных действий на границе стран погибли по меньшей мере трое армянских военнослужащих. МИД Азербайджана заявил о провокациях.
В связи со вновь обострившейся ситуацией на армяно-азербайджанской границе МИД РФ сделал официальное предложение о прекращении огня. МИД Азербайджана ответил согласием.
"Нами принята инициатива российской стороны об объявлении прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени (09:00 мск)"
Согласно заявлению министерства, стрельба продолжалась до 10:00 28 июля, чтобы пресечь агрессивные действий ВС Армении. Также представители ведомства опровергли информацию враждующей стороны о якобы причинении ущерба гражданским объектам.
Минобороны Азербайджана обратилось к высшему руководству Армении с призывом:
"воздержаться от провокационных действий, направленных на намеренную эскалацию ситуации и в цивилизованном порядке начать переговоры по делимитации госграницы".
По сообщению МИД Азербайджана, на данный момент ситуация находится под их контролем, однако, обстрелы со стороны ВС Армении продолжаются с использованием танков и минометов, передает ТАСС.
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