"Кто сделал первый выстрел?": Азербайджан обвинил Армению в провокации

В Кельбаджарском районе ночью 28 июля возобновились стычки между вооруженными силами Армении и Азербайджана. В ходе военных действий на границе стран погибли по меньшей мере трое армянских военнослужащих. МИД Азербайджана заявил о провокациях.

В связи со вновь обострившейся ситуацией на армяно-азербайджанской границе МИД РФ сделал официальное предложение о прекращении огня. МИД Азербайджана ответил согласием.

"Нами принята инициатива российской стороны об объявлении прекращения огня на армяно-азербайджанской государственной границе с 10:00 по бакинскому времени (09:00 мск)"

Согласно заявлению министерства, стрельба продолжалась до 10:00 28 июля, чтобы пресечь агрессивные действий ВС Армении. Также представители ведомства опровергли информацию враждующей стороны о якобы причинении ущерба гражданским объектам.

Минобороны Азербайджана обратилось к высшему руководству Армении с призывом:

"воздержаться от провокационных действий, направленных на намеренную эскалацию ситуации и в цивилизованном порядке начать переговоры по делимитации госграницы".

По сообщению МИД Азербайджана, на данный момент ситуация находится под их контролем, однако, обстрелы со стороны ВС Армении продолжаются с использованием танков и минометов, передает ТАСС.

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