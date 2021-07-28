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Антонов заявил о готовности РФ обсуждать "озабоченности" США

Политика

Делегации России и США снова "сойдутся" в Женеве: в среду, 28 июля, в швейцарском городе проведут саммит по вопросам стратегической стабильности. И Россия готова обсуждать на нём самые разные вопросы — в том числе и "озабоченности" американцев.

Антонов заявил о готовности РФ обсуждать "озабоченности" США

Комментарий по поводу саммита дал для РИА "Новости" посол РФ в США Анатолий Антонов. Он уточнил, что

"Россия открыта к дискуссии по любым вопросам в сфере контроля над вооружениями. Для нас запретных тем нет. Мы готовы обсуждать американские озабоченности, связанные с нашими новейшими стратегическими системами".

Особое внимание, продолжил Антонов, сторонам стоит сконцентрировать на вопросах оружия, позволяющего наносить "первый контрсиловой" удар.

"Тех, которые могут "дотянуться" до целей на национальной территории противоположной стороны", — объяснил Антонов.

И конечно же, для успешной выработки "нового уравнения безопасности" важно учесть весь спектр как наступательных, так и оборонительных систем, благодаря которым можно решать задачи стратегического уровня.

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Ядерное оружие: Россия против США – у кого арсенал больше?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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