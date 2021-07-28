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Депутат от КПРФ решил узнать, эффективна ли "ЭпиВакКорона"

Политика

Данные о том, насколько эффективна (и эффективна ли вообще) вакцина "ЭпиВакКорона", потребовались депутату МГД от КПРФ Павлу Тарасову. Он уже направил обращение в Минздрав и Росздравнадзор, отметив: к вакцине есть много вопросов как со стороны экспертного сообщества, так и со стороны простых россиян.

Депутат от КПРФ решил узнать, эффективна ли "ЭпиВакКорона"

Данные из обращения приводят в РИА "Новости": Тарасов пишет, что хотел бы узнать, как именно формируется иммунитет после "ЭпиВакКороны".

"Прошу предоставить информацию о проверке формируемого вакциной иммунитета не только в плоскости формирования отдельных антител, но и результаты проверки нейтрализации плазмой крови вакцинированных пациентов живого вируса в пробирке", — уточняет депутат.

Наиболее важным вопросом по части "ЭпиВакКороны" является научное обоснование её эффективности, а в целом вакцина напоминает скорее эксперимент, чем реально действующую разработку.

"…ключевым вопросом к данной вакцине является то, что в целом пептидные вакцины не имеют научно доказанной эффективности и являются по сути экспериментальным медицинским препаратом, который требует существенно более строгого доказывания эффективности в борьбе с инфекцией", — указывает Тарасов.

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«ЭпиВакКорона». Чем отличается от других вакцин?
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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