"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции

Неожиданное обращение к турецким властям: крымские татары просят признать Крым как часть РФ. Заявление об этом прозвучало на фоне предложенной одним из турецких профессоров "сделки" по взаимному признанию Москвой и Анкарой некоторых территорий, вызвавшей большой резонанс.

Если это не пиар: услышит ли Анкара?

Напомним, что ранее турецкий профессор Хасан Унал предложил следующее:

Россия признаёт Турецкую республику Северного Кипра (самопровозглашённое государство).

Турция взамен делает некие уступки по статусу Крыма.

"Если руководство Турции хочет быть последовательным, и поддержка крымских татар это не политический пиар, то полуостров необходимо признать частью Российской Федерации. Мы дома, и это наш выбор", — сообщил для РИА "Новости" глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Де-факто, де-юре и страны-партнёры

Ласточкино гнездо. Крым

Российская федерация, уточнил он, никого не принуждает к признанию Крыма.

"Де-факто и де-юре полуостров в составе Российской Федерации с 96-процентной поддержкой населения. Признание Крыма российским необходимо, прежде всего, странам-партнёрам, которые хотят выстраивать конструктивные взаимоотношения с нашей страной. Если Турция готова обсуждать вопросы признания и выставить на торги Турецкую республику Кипр, это их дело, у нашей страны нет необходимости за кем-либо бегать", — уточнил Умеров.

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