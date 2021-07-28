Неожиданное обращение к турецким властям: крымские татары просят признать Крым как часть РФ. Заявление об этом прозвучало на фоне предложенной одним из турецких профессоров "сделки" по взаимному признанию Москвой и Анкарой некоторых территорий, вызвавшей большой резонанс.
Напомним, что ранее турецкий профессор Хасан Унал предложил следующее:
"Если руководство Турции хочет быть последовательным, и поддержка крымских татар это не политический пиар, то полуостров необходимо признать частью Российской Федерации. Мы дома, и это наш выбор", — сообщил для РИА "Новости" глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.
Российская федерация, уточнил он, никого не принуждает к признанию Крыма.
"Де-факто и де-юре полуостров в составе Российской Федерации с 96-процентной поддержкой населения.
Признание Крыма российским необходимо, прежде всего, странам-партнёрам, которые хотят выстраивать конструктивные взаимоотношения с нашей страной.
Если Турция готова обсуждать вопросы признания и выставить на торги Турецкую республику Кипр, это их дело, у нашей страны нет необходимости за кем-либо бегать", — уточнил Умеров.
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