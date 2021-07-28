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В КПРФ обвинили власти страны в "злоупотреблении властью"

Политика » Партии » Коммунисты

Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко раскритиковал решение Роскомнадзора заблокировать официальный сайт заключённого Алексея Навального, обвинив власти страны в злоупотреблении властью.

В КПРФ обвинили власти страны в "злоупотреблении властью"

В интервью радиостанции "Эхо Москвы" Ющенко выразил убеждение, что блокировать сайт политика нельзя, если он не содержит экстремистской информации.

"Я не сторонник закрытия, запрета или блокировки этих ресурсов, — пояснил Ющенко. - На мой взгляд, это абсолютно неприемлемо. Точно так же, как недопустимо снимать кандидатов с выборов. У нас выборы в парламент не за горами, вот власти и злоупотребляют своей властью, используя ее, чтобы помешать оппозиционным кандидатам баллотироваться против правящей партии "Единая Россия".

По его словам, сам он сайт Навального никогда не читал и не знает, "что там написано":

"Но если там нет призывов к экстремистской деятельности, то это ненужная мера. Мое личное мнение: не было никакой необходимости блокировать его, если не было никаких нарушений”, — резюмировал коммунист.

Комментарии Ющенко появились после того, как Роскомнадзор заблокировал личный сайт Навального, navalny. com. По данным команды блогера, в настоящее время заблокировано в общей сложности 49 сайтов, связанных с ним, в том числе сайты его ближайших соратников Леонида Волкова и Любови Соболь, а также Фонда борьбы с коррупцией* - организации Навального, которая признана "иностранным агентом” и "экстремистской".

Напомним, что сам Навальный отбывает двухлетний и восьмимесячный тюремные сроки за нарушение условий приговора, вынесенного ему в 2014 году, когда он был признан виновным в хищении 30 миллионов рублей ($400 тысяч) у двух компаний, в том числе французского косметического бренда Yves Rocher. Он был арестован по возвращении в Москву из Германии, где он жил после перевода в Берлин для лечения после до сир пор не доказанного отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок".

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