Минздрав разрабатывает новый пакет мер по борьбе с курением

Минздрав готовит новые правила реализации табачных и никотиносодержащих изделий.

Об этом в своем ТГ-канале рассказал Олег Салагай, замглавы ведомства.

По его словам, действующие на сегодня законы, направленные на борьбу с курением, хоть и работают эффективно, но мер, прописанных в них явно недостаточно для того, чтобы обеспечить "устойчивое снижение бремени никотиновой зависимости".

Напомним, с 2020 года в России действует закон, приравнивающий электронные сигареты к обычным в плане регулирования.

Как пишет Салагай, новые меры борьбы с курением коснутся в первую очередь производителей:

© ТГ-канал t.me/salagai

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