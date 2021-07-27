Эрнст объяснил, почему в Крыму ограничены трансляции Олимпиады

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объяснил, почему в Крыму ограничены трансляции Олимпиады.

"Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК — OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета", — цитирует Константина Эрнста ТАСС.

МОК обеспечивает геоблокировку всех спецпроектов и трансляций, которые доступны только в интернете, в том числе на сайте olympics.1tv.ru. Первый канал показывает Олимпиаду в Крыму "без ограничений в телевизионном эфире и эфирных трансляциях на сайте www.1tv.ru". По словам Эрнста, на сайте весь контент по Играм в Токио доступен в Крыму.

Ранее на сайте Олимпийских игр в Токио была опубликована карта Украины без Крыма. В МОК впоследствии заявили, что это была "досадная ошибка провайдера" и извинились за нее.

Напомним, на прошлой неделе лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов раскритиковал российские компании за то, что они отказываются работать в Крыму.

Миронов назвал происходящее "позорищем", заявил, что на доходы компаний "плевать" и добавил, что "в ближайшем будущем мы увидим то или иное решение".

"Либо такое жёсткое, либо рыночное. Но они должны сюда (в Крым) зайти", — сказал Миронов во время визита в Симферополь. Правда, политик не уточнил, в чем могло бы заключаться такое решение.